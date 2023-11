Uccle lance un appel aux idées pour son troisième budget participatif

Uccle va lancer son troisième budget participatif, et lance un appel aux idées.

Quel projet pourra être financé via le Budget participatif de Uccle, qui en est à sa troisième édition ? La commune lance un appel à idées, ce jeudi, pour ce projet dont l’enveloppe globale est de 150.000€. “Cette enveloppe prise sur le budget communal peut être dépensée d’une manière qui reflète mieux les besoins et les aspirations de la population et, du coup, il peut être plus efficace. J’espère qu’à l’avenir ce budget sera renforcé car je crois profondément à son impact sur la vie des habitant(e)s. Les réalisations qui ont émergé des éditions précédentes en sont la preuve !“, explique ainsi Perrine Ledan (Ecolo).

L’appel est ouvert du 4 décembre au 4 février, avant que les différents projets éligibles ne soient soumis au vote des Ucclois, qui sélectionneront leurs projets favoris. Parmi les exemples cités par la commune, on retrouve, “la plantation de nouveaux arbres, l’ajout de bancs publics, la création d’un chemin piétonnier, d’un potager collectif, d’un repair café, d’un parcours de découverte du patrimoine, l’installation d’éclairages, de nichoirs, l’ouverture d’une maison de socialisation, l’aménagement d’une plaine de jeux, d’un skateparc, d’un kiosque culturel“.

Pour être jugé recevable, le projet devra être localisé sur un espace communal, rencontrer l’intérêt général, relever des compétences communales et être (techniquement, juridiquement et financièrement) faisable, et aussi représenter une dépense d’investissement ou de gestion courante, tout en participant à la dynamique de développement durable de la commune, et être réalisable dans les deux ans.

Les idées peuvent être déposées en ligne (uccle.monopinion.belgium), par mail (participationcitoyenne@uccle.brussels) ou dans une urne prévue à cet effet. Des permanences sont aussi prévues prochainement pour aider les porteurs de projets.

ArBr – Photo : Belga (archives)