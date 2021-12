Le premier budget partagé a été voté à Auderghem : 31 projets sélectionnés

4216 Auderghemois ont voté pour les idées qu’ils désirent voir se réaliser dans leur commune. 367 idées avaient été déposées pour un budget de plus de 500.000 euros.

Tous les habitants d’Auderghem, dès 10 ans, ont pu soumettre et puis voter pour différentes propositions visant à embellir leur commune. Ce sont 31 projets qui ont été sélectionnés, et qui seront réalisés à partir de 2022. Parmi eux un thème se démarque : 16 dossiers concernent l’environnement. Grâce aux citoyens, des grainothèques, jardinières, plantes mellifères, arbres et autre nichoirs connectés feront bientôt leur apparition dans les rues d’Auderghem. Les autres projets concernent les loisirs et la culture participative ou visent à resserrer les liens entre les habitants.

► Voici la liste des projets sélectionnés

Un processus rondement mené

Chaque projet a d’abord été soumis à une étude de faisabilité. Ceux-ci devaient rentrer dans les critères définis : être localisés à Auderghem, ne pas dépasser les 165.000 €, être d’utilité ou d’intérêt public, et rentrer dans les trois thématiques retenues par l’Assemblée des Habitants pour 2021 (renforcer les liens entre les gens, loisirs et culture participative, climat et environnement). Finalement 61 projets ont été retenus, sur 367 déposés.

Chaque citoyen n’a pu voter qu’une seule fois et devait résider à Auderghem. En moyenne les Auderghemois ont voté pour 8 projets et dépensé 108.820 euros. L’enveloppe budgétaire allouée à ces projets s’élève à 520.845 €. L’engouement généré par cette initiative est un succès selon la commune. L’expérience sera réitérée, mais les modalités ne sont pas encore décidées.