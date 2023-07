TUI annule tous ses voyages vers Rhodes, en proie aux incendies : de nombreux Belges évacués de l’île

De nombreux touristes belges sont évacués de leurs hôtels à Rhodes, alors que l’île fait face à des incendies dévastateurs. Fruit du hasard : le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis est sur place et aide les bénévoles sur place, il raconte.

En Grèce, les fortes chaleurs font des ravages, tout particulièrement sur l’île de Rhodes. Les pompiers ont des difficultés à lutter contre les feux de forêts. Dans ces circonstances, de nombreux touristes belges ont dû quitter leur lieu de villégiature précipitamment. Ils sont pris en charge par les autorités locales, mais l’incertitude plane sur la suite des événements. Les secours ont mené “la plus grande opération d’évacuation jamais effectuée en Grèce” sur l’île, a indiqué à l’AFP la porte-parole de la police, Konstantia Dimoglidou.

Un touriste belge raconte à RTL info : “Nous vivons l’enfer sur l’île de Rhodes. Notre hôtel a flambé. Nous avons marché pendant trois heures avec des enfants de trois et quatre ans sur des routes surchauffées et sous un soleil torride, on nous a déplacé dans un hôtel. L’armée nous a ensuite déplacés dans un autre hôtel. Nous avons l’impression d’être dans une souricière si les flammes atteignent cet hôtel.”

Ce dimanche matin, l’agence de voyage TUI a tranché : elle annule tous les voyages à destination de Rhodes jusqu’au mardi 25 juillet. “Nous n’avons pas encore de vue sur une amélioration des conditions dans la région. Tous les voyageurs qui ont été rapidement évacués hier sont contactés personnellement par TUI aujourd’hui afin que nous puissions évaluer leur situation et trouver la solution la mieux adaptée“, communique l’agence. Un certain nombre de ces vols décollent de Bruxelles, mais d’autres partent d’Ostende ou de Liège.

Les vidéos de touristes démunis fuyant les incendies dans la precipitation se multiplient depuis Rhodes. Aucun plan d’évacuation, absence des autorités, nouvelle situation hors de contrôle en Grèce.pic.twitter.com/Ec8ReEXlP5 — Alexandros Kottis (@alexandros_kts) July 22, 2023



Au total, souligne le SPF, 132 Belges vivent à Rhodes et 70 Belges sont inscrits sur la plate-forme “Travellers Online” du ministère des Affaires étrangères qui peut ainsi plus facilement les informer et apporter un soutien si nécessaire.

Les Affaires étrangères recommandent aux Belges à Rhodes de suivre les consignes des autorités locales et de contacter leur organisme de voyage. Le ministère grec des Affaires étrangères a ouvert une cellule de crise à Athènes pour faciliter le rapatriement de touristes étrangers.

Les Belges qui ne sont pas enregistrés à l’ambassade ou sur “Travellers Online”, ou bien leurs proches en Belgique, peuvent contacter l’ambassade belge à Athènes (numéro d’urgence: +30 6945235055) ou le service de garde permanent du SPF Affaires étrangères à Bruxelles: 02/501.81.11.

Christos Doulkeridis à Rhodes en ce moment

Le bourgmestre d’Ixelles, Christos Doulkeridis (Ecolo) est d’ailleurs sur place. Il raconte sur son compte Facebook : “Il est 4h30 à Rhodes et je viens de quitter une des équipes de volontaires qui s’est spontanément constituée pour venir en aide aux touristes qui ont dû quitter en urgence leur hôtel. Je me suis d’abord retrouvé, après avoir entendu l’appel d’une amie dans un gymnase qui a été réquisitionné. Sur place, à ma grande surprise, je constate qu’il n’y a quasi que des volontaires. Sans aucun mode d’emploi, ils mettent en oeuvre un accueil d’urgence.”

Il constate que la situation devient de plus en plus critique : “Les salles se remplissent les unes après les autres. Il y en a presque dans toutes les villes de l’île, il faut secourir des milliers de personnes. A un moment, je me dis qu’il n’y aura pas assez de monde pour encadrer tout ce qui doit être fait, d’autant qu’aux sinistrés évacués de leur hôtel, viennent petit à petit s’ajouter les touristes qui viennent de débarquer et qui ne peuvent évidemment pas rejoindre leur hôtel. Des familles entières qui se demandent ce qui va se passer pour elles. Et pourtant, il ne manque nulle part de volontaires et beaucoup y passeront la nuit et d’autres les relaieront au début de la journée.”

L’élu conclut : “J’ai beaucoup à dire sur les problèmes que j’identifie dans la gestion de ce drame par les autorités publiques, même si je reconnais que la catastrophe est totalement inhabituelle. Mais pour l’instant, je tiens à rendre un énorme hommage à cette population pour sa solidarité et son courage. Et ce courage il est là depuis le début des feux, sur le terrain, près des flammes, pour tenter d’aider les équipes de secours et empêcher l’irréparable. Malheureusement ça n’aura pas été suffisant, mais quelle leçon de civisme donnée par des personnes de toutes les générations, tant des femmes que des hommes. Chapeau.”

