Trois mineurs radicalisés arrêtés en France: ils projetaient une attaque contre l’ambassade d’Israël à Bruxelles

Trois adolescents radicalisés ont été arrêtés fin août et début septembre en Indre-et-Loire, en France, et mis en examen (inculpés) par un juge antiterroriste à Paris.

Ils auraient envisagé une “action violente au préjudice d’une représentation diplomatique israélienne en Belgique“, a indiqué lundi une source judiciaire, confirmant une information du quotidien Le Parisien.

“Idéologie djihadiste”

L’enquête avait été ouverte en juin à la suite d’une visite domiciliaire menée quelques semaines plus tôt chez un adolescent âgé de 15 ans en Indre-et-Loire. Selon la source judiciaire, “l’exploitation de ses supports révélait une profonde adhésion à l’idéologie djihadiste et des échanges visant à commettre une action violente au préjudice d’une représentation diplomatique israélienne en Belgique“.

Lui et deux autres adolescents, âgés de 15 ans et 16 ans, ont ensuite été interpellés et mis examen (inculpés) pour association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes. Ils échangeaient, notamment via des messageries cryptées, “sur les cibles et la fabrication d’explosifs“.

Le Parisien évoque un quatrième jeune impliqué, qui aurait lui été arrêté à Bruxelles. Le parquet fédéral n’a pas confirmé ces informations.

Avec Belga