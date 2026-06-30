Trente-sept départs volontaires actés chez visit.brussels après une coupe dans sa dotation

Trente-sept travailleurs sur les 159 équivalents temps plein que compte visit.brussels vont quitter leur emploi à la suite d’un accord conclu entre la direction de l’organisme régional et le gouvernement bruxellois au sujet d’un plan de départs volontaires, annonce lundi le front commun syndical.

En cause, une baisse de 64% des subsides attribués à l’agence régionale de promotion de Bruxelles, entrainant, entre autres, la fermeture des centres d’accueil des visiteurs dans la capitale, selon la CNE, le SETCa-FGTB et Synova. “Les coupes budgétaires présentées comme inévitables ne relèvent pourtant pas d’une fatalité économique. Elles traduisent des priorités politiques.

D’autres choix étaient possibles, d’autres arbitrages auraient pu être faits”, dénoncent les syndicats dans un communiqué.

“La mobilisation du personnel et des organisations syndicales a conduit à l’obtention de garanties sociales minimales et a permis de préserver une partie plus importante des activités et des emplois”, souligne le front commun. Malgré cela, la décision de mettre fin à plusieurs activités de visit.brussels est avant tout “un choix politique”, dont “les conséquences seront lourdes” pour le secteur du tourisme et le personnel de l’organisme, ajoutent les représentants syndicaux.

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“Il s’agit d’une réduction des services à la population, mais aussi d’une attaque au tissu économique bruxellois. Visits.brussels contribue à ramener des visiteurs aux secteurs de l’horeca et de la culture”, observe Françoise Vermeersch, secrétaire permanente du SETCa.

Mardi, le point d’information touristique présent sur la Grand-Place de Bruxelles fermera notamment ses portes. Une action sera organisée par les syndicats à 15h00 en signe de mécontentement. Le front commun appelle les citoyens à se joindre à la manifestation pour témoigner de leur soutien.

Au cours des cinq dernières années, plus de 1,2 million de visiteurs ont été accueillis dans les centres de visit.brussels, soit environ 250.000 personnes par an, précisent les syndicats.

Belga