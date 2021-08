Trémie du Boulevard Auguste Reyers : votez pour votre artiste préféré

Bruxelles-Mobilité, la STIB et la commune de Schaerbeek invitent les riverains et les usagers des trams 7 et 25 à voter pour l’artiste qui concevra l’habillage de la trémie Meiser située sur le boulevard Auguste Reyers.

Cette embellie de la trémie Meiser s’inscrit dans la continuité des projets réalisés dans les stations Simonis et Lemonnier. Bruxelles Mobilité, la STIB et la commune de Schaerbeek ont proposé aux artistes de concevoir des projets d’habillage de cette trémie située entre la station Diamant et le rond-point Meiser.

En tout 15 projets sont parvenus à la Région. Un comité de spécialistes a opéré une présélection sur base d’une série de critères (faisabilité, technique de mise en œuvre, qualité artistique, contextualisation du projet artistique proposé, etc.) pour garder les trois meilleures propositions.

Valoriser les trémies

L’objectif est de valoriser et mieux intégrer les trémies, ces rampes qui permettent aux trams de circuler entre la surface et le sous-sol, dans l’environnement urbain et paysager.

Pour découvrir les artistes, cliquez sur ce lien.

Pour voter, vous pouvez composer le numéro vert de Bruxelles Mobilité 0800/94.001 ou vous pouvez également cliquer sur ce lien. Les artistes choisis travailleront dès l’automne sur leur projet.

Y. Mo. – Photo : Bruxelles Mobilité