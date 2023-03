Travaux sur le ring de Bruxelles en 2023 : les conséquences des neufs chantiers prévus

En 2023, neuf chantiers seront menés un peu partout sur le ring de Bruxelles. Avec son lot de conséquences qui va accompagner les automobilistes, comme une forte perturbation du trafic et de nombreux embouteillages. Mais est-ce un mal pour un bien ? On fait le point avec Marijn Struyf, porte-parole de De Werkvennootschap, et de nombreux chantiers dans Bruxelles.

“Il y avait une urgence. On va réaménager ce ring pour le rendre plus fluide, plus sûr et plus lisible. On travaille avec un programme multimodal pour permettre les travaux sur le ring, mais aussi la construction de cyclostrade, des ponts cyclables et d’autres choses.”

Les raisons de ces travaux sont nombreuses : d’une part, les infrastructures deviennent vétustes, mais il y a l’éternelle question des embouteillages. L’une des nombreuses mobilisations se tournera donc vers la mobilité douce, avec la construction et l’utilisation de pistes cyclables.

Parmi les chantiers prévus, il y a notamment la rénovation du viaduc de Vilvoorde, dont les travaux vont durer huit ans…

■ Une interview de Fanny Rochez