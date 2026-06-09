Travaux sous le Palais du Midi : “Cela justifie-t-il que les habitants subissent 20 ans d’enfer ?”

Alexandre Eloy, riverain dans le quartier Stalingrad, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Ce lundi après-midi, plusieurs commerçants et riverains du quartier Stalingrad ont interpellé les élus lors du conseil communal de la Ville de Bruxelles. Ils déplorent la continuité du chantier du tunnel sous le Palais du Midi et dénoncent un impact de plusieurs années de travaux sur leur santé mentale. Avant cela, ils avaient également organisé une mobilisation à la Bourse.

Cependant, les riverains déplorent qu’aucune réponse concrète ne leur a été apportée lors du conseil communal. “Là, on n’est plus dans la langue de bois, on est dans la langue de béton. C’est de la caricature. Vous dites ‘Ce n’est pas ma question’, et on vous répond ‘Oui mais c’est ma réponse’. Tout a été à côté de la plaque. Le bourgmestre (Philippe Close, ndlr) a été d’une passivité incroyable. Tout ce qu’on lui demande, c’est de prendre position et de refuser la démolition du Palais du Midi. Je rappelle quand même que cette démolition, ce sera 15.000 rotations de camions, plus tout le reste. Et ce sera surtout 10 ans d’enfer total“, déplore Alexandre Eloy, qui représente les riverains du quartier stalingrad. “Cela justifie-t-il que les habitants subissent 20 ans d’enfer ? Est ce que c’est défendable au jour d’aujourd’hui, où l’on parle environnement, Good Move, santé, véhicules diesel etc ? Moi, je dis non“, résume Alexandre Eloy.

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