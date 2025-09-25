Travail et parentalité : la Ligue des familles lance le label Be Family Belgium

La Ligue des familles a lancé ce 22 septembre Be Family Belgium, un projet inédit pour aider entreprises, administrations et associations à améliorer la conciliation entre travail et vie de famille.Pour en parler, Madeleine Guyot, directrice générale de la Ligue des familles, était l’invitée du 12h30.

Grâce à un diagnostic, un accompagnement et un label, ce programme valorise les employeurs qui adoptent des pratiques favorables aux parents : horaires flexibles, télétravail, congés adaptés, retour progressif après une naissance… Parmi les propositions : “Des modalités pour permettre aux parents de partir plus tôt, des entreprises vont faire payer une partie du congé maternité ou paternité, qui n’est pas entièrement payé par l’Etat, ils vont venir compenser”.

Un enjeu majeur pour les familles, mais aussi pour les entreprises : 42 % des travailleurs belges estiment qu’un meilleur équilibre augmenterait leur satisfaction et réduirait leur envie de changer d’emploi (Partena Professional, 2020) et 62% des parents estiment ne pas avoir assez de temps pour s’occuper de leurs enfants. “De manière générale, les parents doivent galoper, mais le deuxième enjeu c’est une question de genre. Les femmes ont encore fort la charge des enfants et la responsabilité des courses”, précise Madeleine Guyot.

Inspiré d’un modèle déjà en place en France, Be Family Belgium vise à accompagner au moins quatre grandes entreprises d’ici fin 2025.

■ Interview de Madeleine Guyot, directrice générale de la ligue des familles au micro de Maël Arnoldussen