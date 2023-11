Transition climatique : 24 écoles reçoivent le label Eco-Schools cette année

Il s’agit d’écoles engagées en matière de transition climatique.

Au total, 24 écoles vont recevoir cette année le label Eco-Schools, qui distingue les établissements engagés dans la transition climatique, indique ce vendredi Bruxelles Environnement. “De plus en plus d’écoles se mobilisent pour agir à leur niveau et un nombre croissant d’équipes pédagogiques traitent le sujet avec leurs élèves. Assemblée d’éco-délégués, collations zéro déchet, parking vélo, économies d’énergie, compost, classes du dehors, marche pour le climat : de nombreux projets sont mis en place de manière collégiale“, explique ainsi l’agence régionale dans un communiqué.

Ce label, valable deux ans, est financé et coordonné par Bruxelles Environnement. Parmi les 24 écoles concernées cette année, il s’agit pour treize d’entre-elles d’un renouvellement, tandis qu’onze le reçoivent pour la première fois. Il s’agit de l’Ecole Vervloesem (Woluwe-Saint-Lambert), la Bogaerts International School of Brussels (Uccle), le Centre scolaire du Blankedelle (Auderghem), l’Ecole Secondaire Plurielle Karreveld (Molenbeek), l’Ecole Européenne de Bruxelles 2 (Woluwe et Evere), l’Ecole Fondamentale Sainte-Alène (Forest), l’Institut El Hikma la Sagesse fondamental (Forest), Ecole Européenne Bruxelles 3 (Ixelles), l’Institut de l’Angelus (Bruxelles), l’Ecole Les Cèdres – La Roseraie (Watermael-Boitsfort) et l’Ecole Van Meyel (Woluwe-Saint-Lambert).

Accompagnement et subsides

Une cérémonie a eu lieu ce vendredi, à l’école communale Le Karrenberg-Nos Petits (Watermael-Boitsfort), en présence du ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo). “Le label Eco-Schools est un fleuron de l’offre éducative de Bruxelles Environnement. Ce Label permet aux écoles d’inscrire dans la durée tous leurs projets Environnement. Grâce à l’accompagnement de l’asbl Coren et à un subside pouvant aller jusqu’à 2.000 euros, elles établissent leur bilan environnemental, définissent les actions prioritaires et les mettent en œuvre“.

ArBr – Photo : Bruxelles Environnement

■ Reportage de Michel Geyer et Nicolas Scheenaerts