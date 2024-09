Tram 10 : tout est prêt pour le premier trajet de lundi

Le roi Philippe a inauguré samedi, aux côtés des autorités bruxelloises et de la STIB, la ligne 10 de tramway de la STIB reliant le centre et Neder-Over-Heembeek. Le souverain a pris les commandes du mastodonte sur un parcours de quelques kilomètres à travers la localité. L’événement a attiré des centaines d’habitants.

La nouvelle ligne dessert cet ex-village bruxellois en plein développement et qui héberge quelque 32.000 habitants. La construction de la ligne menée tambours battants n’a guère pris plus de vingt mois. Après une première concertation avec les habitants sur le tracé en 2019, la demande de permis a été introduite en novembre 2021. L’enquête publique a eu lieu au printemps 2022. Le permis de construire a été délivré le 10 novembre suivant et la pose des rails a démarré en janvier 2023. La création de cette ligne était appelée de ses voeux par la Région bruxelloise et par le collège de la Ville de Bruxelles qui souhaitaient désenclaver par le rail, coin de la capitale jusqu’ici desservi uniquement par des bus. Reliant Neder-Over-Heembeek à l’avenue Churchill, à Uccle, en passant par le centre via l’axe de prémétro, cette nouvelle desserte en tramways compte 10 nouveaux arrêts et des connexions avec plusieurs lignes de trams en direction du Heysel et par ailleurs de l’ULB, avec les lignes de métro 2 et 6, et avec les lignes de bus 47, 53 et 56.

3.000 passagers aux heures de pointe

Pour les usagers, la mise en réseau effective de la ligne est prévue à partir de lundi, après un week-end de festivités et d’animations organisées également dans le contexte de la semaine de la mobilité. La nouvelle ligne offre une capacité de 3.000 passagers aux heures de pointe. Selon le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, présent aux côtés du ministre-président Rudi Vervoort, de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), de nombreux échevins du collège et du CEO de la STIB Brieuc de Meeùs, cela représente un dixième de la population de NOH. L’offre assurée par le tram 3, qui transportait jusqu’ici les voyageurs de Churchill (Uccle) à Esplanade (Laeken), sera absorbée dès lundi par celle de la nouvelle ligne 10 qui en reprend la plus grande partie du tracé. L’appendice restant, entre les arrêts Esplanade, proche du Heysel, et Heembeek, sera pour sa part repris par une ligne temporaire, le tram 35. Celui-ci roulera jusqu’à la place des Bienfaiteurs à Schaerbeek.

A terme, le tram 35 laissera place à un tram 25 au parcours modifié: au lieu de bifurquer à Meiser vers Rogier, le 25 renforcera l’offre schaerbeekoise en poursuivant son chemin jusqu’au terminus Esplanade, via le boulevard Lambermont. Une nouvelle ligne 11 reprendra la liaison entre la Gare du Nord et Meiser et complétera l’offre de la ligne 62 vers l’Otan.

Belga

■ Un reportage de Maria Bemba, Charles Carpreau et Paul Bourrières