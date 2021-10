Tour Sainctelette à Molenbeek : la commission de concertation rend un avis favorable sous conditions

La commune quant à elle a fait savoir qu’elle n’était pas favorable au projet.

Le projet de la tour Sainctelette à Molenbeek risque encore de faire couler beaucoup d’encre dans les mois à venir. Celui-ci consiste en la construction d’une tour de 13 étages montant à un peu plus de 49 mètres de haut le long du canal, à l’angle du Quai des Charbonnages, de la Place Sainctelette et de la rue des Ateliers.

Elle abriterait 149 logements, dont 46 studios et 58 appartements une chambre, 67 emplacements pour voitures, 5 pour motos et 213 pour vélos ainsi qu’un commerce d’un peu plus de 1.000 m² et des bureaux sur près de 400 m².

Avis favorable pour la commission, pas pour la commune

Après un mois d’enquête publique sur une deuxième mouture du projet, a eu lieu début octobre une commission de concertation entre des représentants de la commune, de Bruxelles Urbanisme, de Bruxelles Environnement et de Monuments et sites. À l’issue de celle-ci, le jury a émis un avis favorable sur le projet, sous certaines conditions. Il est notamment recommandé de revoir légèrement le gabarit du bâtiment. Pour le reste, “le projet proposé affirme le caractère métropolitain de la place Sainctelette“, estime la commission.

La commune de Molenbeek-Saint-Jean avait quant à elle rendu auparavant un avis défavorable sur ce projet estimant que “le projet ne répond pas au besoin des Molenbeekois“.

Le fonctionnaire délégué de la Région doit à présent consulter ces différents avis, afin d’octroyer ou non le permis d’urbanisme.

Des citoyens inquiets

Plusieurs citoyens s’inquiètent d’un “passage en force” de la Région malgré les réticences des citoyens et de la commune. 28 courriers de remarques, dont 8 demandes d’être entendu, ont été introduits lors de l’enquête publique. Ces remarques portaient sur la densité du projet, la hauteur disproportionnée du bâtiment ou encore le manque de cohérence avec les enjeux climatiques. Ces derniers jours, des pancartes de collectifs citoyens ont fleuri aux alentours du futur chantier exhortant le secrétaire d’État au Patrimoine et à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels) à “défendre les intérêts des habitants du quartier contre l’avidité spéculative et gentrifeuse des promoteurs”.

Du côté du cabinet du secrétaire d’Etat, on explique ne pas vouloir se mêler à l’administratif à ce stade de la procédure, tant que le permis n’a pas été délivré. “En revanche, rien n’empêche par la suite que ce projet soit encore modifié en fonction des avis reçus“, précise le porte-parole de Pascal Smet.

Le projet risque en tout cas de faire encore parler de lui.

V.d.T.