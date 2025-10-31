Syensqo cède sa division pétrole et gaz au groupe français SNF

Cette cession représente une nouvelle étape clé depuis l’indépendance de Syensqo, société née de sa scission avec le groupe Solvay, et fait avancer sa stratégie de pure player dans le domaine des spécialités, commente la CEO Ilham Kadri. “Je suis ravie d’avoir conclu cet accord qui crée de la valeur pour nos actionnaires et nous permet d’affiner notre focalisation stratégique sur nos segments principaux”, ajoute la responsable qui laissera sa place à Mike Radossich au début de l’année prochaine.

L’unité Oil & Gas, acteur mondial des produits chimiques de stimulation des champs pétrolifères, a généré un chiffre d’affaires net d’environ 400 millions d’euros en 2024, soit 6% du chiffre d’affaires total de Syensqo. Elle emploie environ 600 personnes.

Le groupe français SNF est une société de chimie spécialisée dans la production de polyacrylamide.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, à la finalisation des processus de consultation locaux avec les représentants du personnel et à l’approbation réglementaire. Sa clôture est attendue au premier trimestre 2026.