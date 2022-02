Une nouvelle aide économique pour certains secteurs est sur la table, d’après le ministre bruxellois en charge du budget, Sven Gatz (Open VLD).

La crise sanitaire a eu un impact très important sur les secteurs de l’horeca, de la nuit et en règle générale, dans celui de l’événementiel. Malgré quelques aides depuis deux ans, l’état économique de ces secteurs est encore en difficulté. Mais le ministre bruxellois en charge du budget, Sven Gatz vient d’annoncer qu’une nouvelle aide était en négociation. “Naturellement, il y a certains secteurs, le secteur de la nuit en particulier, et aussi l’horeca au centre dans le quartier européen, qui sont toujours en mauvais état. Donc, là, on est en train de voir, au sein du gouvernement, comment on peut faire une dernière injection et une relance en même temps“.

Concernant les autres secteurs, le ministre se veut rassurant et précise que le marché de l’emploi va mieux. “Quand on regarde le marché de l’emploi, ça se passe plutôt bien au niveau pré-covid, même un tout petit peu mieux“. Des secteurs plus stables, malgré une pénurie toujours présente. En effet, au niveau de l’enseignement ou même dans l’horeca, les places sont disponibles, mais il y a un manque d’enseignants et de personnels.

Pour l’instant, ces nouvelles vagues de soutien sont sur la table et dans quelques jours le montant de l’aide sera décidé.

Objectif 2024 : un budget équilibré

Mais il n’y a pas que les secteurs qui se trouvent en crise. Le budget bruxellois est également en équilibre précaire. “C’est très difficile, nous sommes dans une situation où il faut voir comment retrouver un équilibre budgétaire en 2024“. Et pour retrouver cette stabilité, le ministre estime qu’il faut que les départements du gouvernement se mettent à jour. “Il faut d’abord mettre les choses en ordre sur le budget normal, nous pouvons y arriver, mais ce n’est pas évident“. Le budget dit “normal” met de côté les importants investissements de 500 millions d’euros pour le futur métro.

À l’automne 2021, Sven Gatz présentait le futur budget de 2022. Il expliquait que certaines dépenses allaient être étalées dans le temps et que de nombreuses économies dans chaque département allaient être réalisées. De ce côté, en matière d’économie, le gouvernement est sur le bon chemin. “Normalement, le compte est bon. Nous devons faire un ajustement budgétaire, nous ne l’avons pas fait les deux années précédentes, à cause du Covid, nous avons été rattrapés par les primes de soutien qu’on a dû dégager“.

Mais cette année, la situation économique s’annonce plus calme et il sera possible de prévoir un budget annuel normal. Ainsi, un ajustement budgétaire est prévu ” à Pâques ou entre Pâques et l’été“. Le ministre assure que ces économies sont bien respectées dans les différents départements.

Un Covid qui coût cher

Pour la Région bruxelloise, la crise sanitaire a coûté plus d’un milliard. Et cette note comprend des dépenses supplémentaires au niveau de la santé (vaccination), les primes d’aides et l’économie au ralenti.

► Retrouvez l’intégralité de l’interview de Sven Gatz

■ Camille Paillaud / Interview réalisée par Fabrice Grosfilley