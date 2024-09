Sven Gatz tire la liste MR-VLD à Jette

Pour la quatrième fois consécutive, le MR et l’Open Vld forment ensemble une liste libérale bilingue à Jette.

20 candidats du MR et 17 libéraux néerlandophones de l’Open Vld unissent leurs forces lors des élections communales du 13 octobre prochain.

La tête de liste est le ministre bruxellois sortant Sven Gatz. Il est soutenu par l’échevine Jennifer Gesquiere (2) et par le conseiller communal et président du MR Eren Güven (3). La jeune Anna Hovsepyan et le conseiller communal Dashminder Bhogal ainsi que le conseiller communal et président de l’Open Vld Jonas Hatem figurent également sur la liste. Le conseiller communal Olivier Corhay, fort de sa grande expérience, pousse la liste commune. ” Avec le MR-VLD, nous voulons que le conseil communal revienne à l’essentiel”, explique Sven Gatz dans le communiqué. “Nous entendons par là que Jette, commune agréable de la classe moyenne bruxelloise, a encore beaucoup de potentiel, mais la propreté fait défaut, la mobilité provoque des frictions et le commerce est sous pression. Voilà ce à quoi nous devons nous atteler en priorité.”

Le premier objectif est clair : rendre Jette à nouveau propre, “avec une main de fer si nécessaire”, expliquent les libéraux. L’autre chantier sera celui de la mobilité. “Les piétons et les cyclistes sont importants, mais les automobilistes le sont tout autant”, préviennent-ils. “Un meilleur équilibre est nécessaire. En outre, le MR et l’Open Vld constatent que de nombreux commerçants souffrent de la situation. Ils méritent un meilleur soutien communal dans le centre commercial que Jette est et reste pour le nord-ouest de Bruxelles.”

Rédaction