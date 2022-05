Survols de la route du canal la nuit  par Brussels Airport : le médiateur fédéral porte plainte

Le médiateur fédéral porte plainte contre X dans le dossier du survol de Bruxelles. Philippe Touwaide soupçonne la direction de Brussels Airport de faire voler illégalement des Boeing 777 sur la route du Canal la nuit. Il était notre invité dans le 12h30 ce vendredi sur BX1+.

Nouvelle plainte dans le dossier du survol de la capitale. Celle du médiateur fédéral. Philippe Touwaide a porté plainte contre X au parquet de Hal pour faux, usage de faux et falsification de documents officiels et coalition de fonctionnaires. Le médiateur soupçonne la direction de Brussels Airport Company de faire voler illégalement des Boeing 777 au dessus du canal la nuit, et non au dessus du ring.

“Un avion dispose d’un certificat de bruit basé sur son poids et les relevés des sonomètres au décollage et à l’atterrissage. Un avion ne peut posséder qu’un seul certificat acoustique”, nous explique Philippe Touwaide. “À l’aéroport de Bruxelles-National, on a mis en place un système par lequel on décide qu’un avion fait moins de bruit car il est moins chargé mais sans nouveau certificat acoustique. Il s’agit d’un procédé en écriture qui ne respecte pas la législation internationale. Ils font donc voler des avions qui ne pourraient pas voler la nuit en disant que comme ils ne sont pas charger au maximum, les avions font moins de bruit.”

Pour rappel, il y a deux semaines, 400 familles lançaient une action en justice contre l’État belge pour le survol abusif de leur maison, pour la plupart installées à Woluwe-Saint-Pierre, Wezembeek-Oppem et Crainhem. Elles réclament 40.000 d’euros à l’État.

■ Interview de Philippe Touwaide, réalisée par Camille Paillaud, dans le 12h30 sur BX1+