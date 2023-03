Suite à une plainte d’un voisin, la partie café de la boutique GRUUN sera fermé à partir de mai

GRUUN, situé dans le centre de Bruxelles, sur la Place de la Vieille Halle aux Blés, est un établissement qui séduit à la fois les amateurs de café et de plantes. Mais à la suite d’une plainte, la boutique ne pourra plus exercer son activité d’horeca.

L’aventure a démarré en 2018, et la boutique possède toutes les licences nécessaires de la ville de Bruxelles. Mais d’après un communiqué de GRUUN, un contrat malhonnête établi par l’agent immobilier Gesti-Conseils et une accumulation de litiges passés entre le propriétaire et le voisin qui a déposé plainte, ont contraint celui-ci à s’adresser à un juge de paix. La décision est tombée : le café doit fermer ses portes dès le mois de mai 2023 pour se consacrer entièrement à son activité de vente de plantes.

Lore Tiebout, fondatrice de GRUUN déclare : “nous nous réjouissons de passer encore plus de temps avec nos clients et nos plantes et nous sommes convaincus que nos clients café reviendront pour tout conseil sur les plantes.”

Le dernier week-end d’avril, GRUUN organisera un week-end pour dire “adieu à l’horeca”

E.D – Photo : GRUUN