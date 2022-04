STIB, Bruxelles-Propreté, Ryanair : voici toutes les perturbations attendues ce vendredi

Ce vendredi, le front commun syndical mènera diverses actions à Bruxelles pour rappeler son opposition à la loi de 1996 sur la formation des salaires, accusée de bloquer le pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation et d’augmentation du prix de l’énergie. Nombreuses perturbations sont à prévoir.

En raison de cette journée d’actions organisée par les syndicats CSC, FGTB et CGSLB, le réseau de la STIB sera perturbé ce vendredi 22 avril. Une partie du personnel de la société de transport en commun participera au mouvement. Les organisations syndicales se rassembleront rue Ravenstein, devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), dans le centre-ville, pour manifester. Face aux perturbations attendues, et dont l’ampleur est inconnue à ce stade, la STIB invite ses voyageurs à prévoir des solutions de rechange à son offre de transports publics pour se déplacer vendredi.

La STIB informera ses voyageurs en temps réel tout au long de la journée via son site internet, l’application mobile et les médias sociaux. Le “Customer Care” sera également disponible, dès 6 heures du matin ce jour-là, afin de répondre aux questions des voyageurs, par téléphone au 070 23 2000.

La mobilisation syndicale ne s’arrêtera pas à ce 22 avril puisqu’une manifestation nationale a d’ores et déjà été annoncée le lundi 20 juin.

La collecte des déchets perturbée

Les perturbations concernent notamment la collecte des déchets avec en partie la collecte des sacs blancs, jaunes, verts et oranges dans les communes d’Anderlecht, Berchem, Evere, Bruxelles-Ville (Haren) et Molenbeek. Cela aura aussi un impact sur la collecte des sacs blancs et jaunes dans les communes de Jette, Koekelberg, Ganshoren, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre.

Les habitants de ces communes dont les sacs ne seraient pas collectés ce vendredi sont invités, dans la mesure du possible, à rentrer leurs sacs jusqu’à la collecte du mardi 26 avril pour les sacs blancs, du vendredi 29 avril pour les sacs jaunes et verts.

Les Recypark ou certains d’entre eux ainsi que les trois points d’apport Proxy Chimik pourraient également être fermés.

Le site www.bruxelles-proprete.be reprendra des informations plus précises dès demain.

Un tiers des vols Ryanair annulés

Dans le même temps, Ryanair a confirmé l’annulation d’un certain nombre de vols ce week-end au départ et à destination des aéroports de Bruxelles et de Charleroi.

La compagnie aérienne irlandaise a annulé pour vendredi environ un vol sur trois à destination et en provenance de Brussels Airport, en raison de la grève du personnel de cabine basé en Belgique.

Il s’agit de 10 vols (cinq allers et cinq retours) vers Madrid, Lisbonne, Barcelone, Rome et Dublin, précise Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. On ne sait pas encore combien de vols seront annulés samedi et dimanche.

Tous les clients concernés seront avertis par courriel et informés des options qui s’offrent à eux, telles que le changement de vol ou le remboursement. Selon la compagnie aérienne, plus de 50% des vols devraient être assurés.

Cette grève de trois jours des membres du personnel de cabine de Ryanair avait été annoncée vendredi dernier par les syndicats chrétiens francophones CNE et flamand ACV Puls. Une action motivée par des négociations autour d’une nouvelle convention collective sur les salaires et les primes du personnel de cabine qui n’ont pas encore abouti à un accord.

A.Corbin et Belga – Photo: BX1