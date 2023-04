Stationnement PMR via un enregistrement en ligne : Unia évoque une discrimination

Unia s’oppose à une ordonnance qui revoit la méthode de stationnement.

Unia s’insurge face à une ordonnance bruxelloise qui, selon eux, porte atteinte aux droits des personnes handicapées : en effet, ce nouveau mode de stationnement oblige les personnes PMR à s’enregistrer digitalement pour bénéficier d’une place gratuite.

Jusqu’ici, les personnes PMR étaient en possession d’une carte, à apposer sur le véhicule qu’elles utilisent, et ce peu importe s’il s’agit de leur véhicule personnel ou de celui d’une personne qui les conduit, par exemple. Mais ce système a été revu, au profit d’un enregistrement en ligne, pour que le véhicule puisse être repéré par les scan cars… Même dans son bon droit, une personne PMR peut donc recevoir une redevance pour ne pas s’être enregistrée.

“On a eu de nombreux signalements de personnes qui recevaient une redevance, et qui ne savaient pas si elles devaient contester, etc. On a alerté Parking.brussels, qui s’occupe du stationnement dans onze communes, pour trouver des solutions. On est allé en justice, et un juge a tranché que cela ne va pas. On espérait que suite à cela, il y ait une attention particulière à une série de mesures“, explique Camille Van Hove d’Unia.

■ Interview de Camille Van Hove d’Unia, dans Le 12h30