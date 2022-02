Station Europe : le « Faux Soir » contre les fake news

C’est l’histoire d’un canular incroyable durant la dernière guerre. Le Journal Le Soir à Bruxelles avait été confisqué par les Allemands et le quotidien était devenu un outil de propagande. Mais des résistants vont publier le 9 novembre 1943 une fausse édition du Soir, un pastiche qui ridiculise l’occupant. Cette action de résistance demandera une audace et une organisation inouïes.

Cette histoire est racontée dans une bande dessinée de Denis Lapière, Christian Durieux, et Daniel Couvreur, journaliste au Soir à l’initiative de cette BD. Et ce fait du passé a une résonance dans l’actualité. Aujourd’hui aussi, en Europe, des journaux sont sous contrôle et font de la propagande, même s’il s’agit de propagande douce et subtile. Et les « fake news » fleurissent sur les réseaux sociaux.

On en parle avec Daniel Couvreur, co-auteur de la BD « Le Faux Soir » chez Futuropolis, et Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne française, membre d’une Commission spéciale au Parlement européen sur l’ingérence étrangère et la désinformation.

■ Une émission présentée par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles