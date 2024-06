Station Europe: José Bové dans “Une affaire de principe”

Au centre de ce numéro de « Station Europe », un film de fiction inspiré de faits réels. « Une Affaire de principe », c’est le titre de ce thriller politique réalisé par Antoine Raimbault. On revient 12 ans en arrière quand José Bové, célèbre paysan militant et député européen, va dénoncer les liaisons dangereuses entre le lobby du tabac et des hauts responsables européens. L’histoire est celle du Commissaire à la Santé, John Dalli, qui est limogé parce qu’il est suspecté d’avoir demandé un pot de vin de 60 millions d’euros au lobby du tabac. Mais José Bové pense immédiatement qu’il s’agit d’un traquenard pour faire tomber John Dalli, et ainsi retarder son projet de directive sur le tabac qui allait faire très mal à l’industrie de la cigarette. Et José Bové décide de mener l’enquête, avec son équipe du Parlement européen, pour faire éclater la vérité. C’est Bouli Lanners qui interprète José Bové.

Paul Germain a rencontré José Bové, Bouli Lanners, et Jean-Marc Desfilhes, ex-collaborateur de José Bové.

Une émission présentée par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles