Station Europe : Bruxelles, capitale des lobbies

Le Parlement européen est éclaboussé par le scandale du Qatargate. Est-ce une affaire de corruption qui n’implique que quelques personnes au sein de ce Parlement, ou est-ce le signe que les institutions européennes sont sous influence ? Bruxelles est en tout cas la ville qui rassemble le plus de lobbies, après Washington. Et neuf des dix plus gros lobbies européens se situent dans un rayon d’1,5 km, soit moins d’un quart d’heure à pied, du Parlement et de la Commission européenne. Ce n’est sans doute pas un hasard.

Aujourd’hui, Roberta Metsola, la Présidente du Parlement européen, a fait une quinzaine de propositions pour lutter contre la corruption et le lobbying intrusif. A commencer par la mise en place d’un organe de contrôle indépendant, une Haute autorité d’éthique. Une mesure essentielle car pour le moment, le Parlement européen n’est contrôlé que par lui-même.

On en parle avec Hans van Scharen de l’ONG Corporate Europe Observatory, et avec la députée européenne Saskia Bricmont qui vient de publier dans « Le Soir » une carte blanche pour demander que les murs du Parlement européen soient plus transparents.

■ Une émission présentée par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles