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“Star Wars ne prend pas forcément une grande place dans ce sport” : le sabre laser, un sport à part entière

À première vue, difficile de ne pas penser à l’univers de Star Wars. Pourtant, derrière les sabres lumineux se cache une discipline bien réelle. À Bruxelles, ils sont une quinzaine à s’y consacrer régulièrement. Nous sommes partis à la rencontre de ces adeptes du sabre laser pour découvrir un sport aussi surprenant que méconnu, entre technique, précision et esprit de communauté.

  • Reportage de Rémy Rucquoi et Olivia Bronsart
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