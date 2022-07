Spectacles et expositions à découvrir au jardin Massart cet été

Pour ses 100 ans, le jardin Massart invite le public à venir le découvrir. Quel est le programme ? On fait le point avec Sophie Vanderschueren (ULB) dans le 12h30.

Le jardin Botanique Jean Massart, situé à Auderghem, à côté du Rouge-Cloître et géré par Bruxelles Environnement et l’ULB, est l’un des jardins les plus riches de Belgique. Sur ses 4,5 de terrain, le visiteur peut découvrir plus de 2000 espèces végétales, et 3500 espèces d’insectes dont certaines n’avaient plus été observées en Belgique depuis longtemps. Pour ses 100 ans, le jardin Massart accueille le public avec une riche programmation.

Le 21 juillet, explique Sophie Vanderschueren, “il y a un spectacle pour enfants qui va être lancé. C’est un spectacle entre art et sciences qui vise à expliquer de manière assez poétique le rôle des insectes et de la pollinisation dans ce jeu-là. Il y a trois représentations par jour les 21 juillet, 24 juillet, 31 juillet et le 7 août.”

Deux expositions sont également proposées au public. “Il y a une exposition à l’intérieur qui vise à retracer l’histoire du jardin. Il y a aussi une exposition photo en plein air qui montre la biodiversité du jardin (…) soit de nombreux insectes mais aussi des petits mammifères, des oiseaux d’eau, des amphibiens, des tritons,” détaille Sophie Vanderschueren.

Toutes les informations sont à trouver sur le site du jardin Massart.

■ Une interview de Vanessa Lhluillier et Arnaud Bruckner