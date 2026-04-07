Spectacle printanier à Bruxelles : les cerisiers du Japon en fleurs, pour combien de temps encore ?
Les cerisiers du Japon sont en floraison dans plusieurs communes bruxelloises.
En pleine floraison, les cerisiers du Japon offrent un magnifique spectacle pour les yeux dans plusieurs communes bruxelloise. Mais pour combien de temps encore ? La commune de Schaerbeek affirme ainsi vouloir préserver au maximum les arbres existants, mais souhaite à terme ne pas les renouveler au profit d’autres essences.
■ Reportage de Claire Vermeulen et Charles Carpreau