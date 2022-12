Sortie d’un nouveau jeu de société : les pattes à pouf

Invité dans le 12h30, le créateur de jeu de société, Thierry Saeys a présenté sa dernière sortie, en co-création avec Amaya, sa compagne.

Après “association 10 dés” à l’attention des adultes ou des enfants d’un certain âge ayant une bonne maîtrise de la langue, Les Pattes à pouf est cette fois à destination des enfants et familial, car le but est de pouvoir partager des moments en famille. Le co-créateur du jeu explique son fonctionnement. “Dans la boite, il y a un petit plateau et au milieu il y a un pouf. D’où le nom des patapoufs, puisque les boules de poils, les chiens et les chats ont qu’une idée, c’est d’essayer de se rapprocher de la meilleure place du salon”. Par la suite, le jeu va se poursuivre en plusieurs phases. La première vise à constituer son équipe en retrouvant des cartes qui fonctionnent ensemble. Une fois l’équipe en place, il suffit de rejoindre le fauteuil le plus vite possible.

Lorsque l’on invente un jeu de société, en plus du côté ludique, il faut également une partie éducative. Mais dans ce jeu, Thierry Saeys souhaite que le ludique prenne le pas sur l’éducatif. En imposant des règles, c’est aussi une forme d’apprentissage.

► Une interview Thierry Saeys par le 12h30