Sommet européen ces jeudi et vendredi : le point sur les perturbations attendues

Un nouveau Sommet européen se tiendra à Bruxelles en fin de semaine.

Face à la flambée des prix de l’énergie, un nouveau Sommet européen se tiendra dans la capitale ce jeudi et vendredi. L’objectif des chefs d’État, réunis au Conseil européen, sera de trouver des solutions communes à l’inflation galopante dans les différents pays européens, depuis le début de la Guerre en Ukraine.

À cette occasion, l’habituel périmètre de sécurité sera dressé dans le quartier européen, annonce la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, ce lundi. “Le périmètre du quartier Schuman sera fermé à partir de midi“, indique PolBru sur Twitter, “la fermeture du tunnel Reyers direction Centre aura lieu, elle, à onze heures“.

Concrètement, au sein du périmètre, seront inaccessibles le rond-point Schuman et les rues de la Loi (entre le Berlaymont et le rond-point) et Froissart (entre la rue Justus Lipsius et le rond-point) ainsi que l’avenue d’Auderghem (entre la rue Breydel et le rond-point). La portion de la rue de la Loi entre le rond-point Schuman et l’avenue de la Joyeuse Entrée, elle, sera la zone de liberté d’expression.

Quant aux autres artères du périmètre (rue Breydel, avenue d’Auderghem, avenue de la Joyeuse Entrée, avenue de Cortenbergh et rue Archimède), entre les rue Stevin et Belliard, celles-ci seront uniquement accessibles en circulation locale, avec interdiction de stationner.

Les transports en commun de la STIB et de De Lijn circulant à l’intérieur du périmètre seront déviés, et une série d’accès de la station Schuman (métro et train) seront fermés.

Des perturbations au sein du périmètre

Au sein-même du périmètre de sécurité, “les livraisons ne seront pas possibles, les sacs-poubelles, vélos et terrasses ne pourront pas être mis sur les trottoirs et toutes les fenêtres des bâtiments devront être fermées“, indique la Ville de Bruxelles.

Seules les délégations officielles accréditées, les services de secours et les riverains accrédités pourront accéder au périmètre en voiture, tandis qu’il reste accessible à pied pour toutes les personnes munies d’un laissez-passer et d’une carte d’identité. Les laissez-passer sont à demander auprès de la police, au moins septante-deux heures avant la date du sommet.

ArBr – Photo : Belga (archives)