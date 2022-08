Six écoles néerlandophones bénéficieront d’une subvention pour étendre et rénover leurs établissements

Un montant de 2,39 millions d’euros a été décidé par le collège de la Commission communautaire flamande (VGC) pour des projets de construction dans l’enseignement néerlandophone à Bruxelles, a annoncé jeudi le ministre Sven Gatz.

Trois écoles secondaires et une école primaire en bénéficieront. En outre, deux écoles recevront une nouvelle cour de récréation. Les voici :

Plus précisément, GO! Scholengroep Brussel transformera son site de la rue du Canal, en plein cœur de Bruxelles, en salles de classe et en ateliers pour l’enseignement secondaire de l’Atheneum Brussel en 2024, après le déménagement de l’école primaire De Kleurdoos et de la crèche du même nom. L’Atheneum emménagera cette année dans la nouvelle école principale sur le site de Pacheco. Avec l’extension dans la rue du Canal, l’Atheneum deviendra une école secondaire à part entière de 500 élèves.

Toujours au cœur de Bruxelles, suite à la réorganisation et à l’extension prévue de la capacité du Maria-Boodschaplyceum rue de la Braie, une infrastructure sportive et une cour de récréation sont en cours de construction. Les travaux de construction devraient commencer à l’été 2023.

À Jette, la VGC soutient la réalisation du masterplan sur le site du Sint-Pieterscollege, rue Léon Théodor. Lors de la prochaine année scolaire, les travaux de construction débuteront pour étendre l’école secondaire à 950 élèves. Il s’agit de prévoir à la fois une rénovation complète des salles de classe et la construction de nouvelles salles de classe et de laboratoires de sciences, d’une salle de sport, d’un réfectoire avec cuisine et de cages d’escalier et d’ascenseur.

À Ganshoren, les travaux d’agrandissement de l’école primaire Sint-Lutgardis, située dans la rue Jean De Greef, sont en cours. L’école primaire fait l’objet d’une rénovation complète et de nouveaux travaux de construction sont également en cours. À terme, elle deviendra une double école primaire de 440 élèves.

Outre ces quatre projets, la VGC investit également dans la rénovation de cours de récréation. Grâce à une subvention de 188.000 euros, l’école primaire Ten Nude à Bruxelles et l’école maternelle Doremi à Anderlecht peuvent rénover leurs cours de récréation.

Belga – Photo : Belga/Siska Gremmelprez