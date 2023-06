Séverine de Laveleye (Ecolo) sera tête de liste à Forest aux prochaines élections communales

La députée fédérale Écolo et conseillère communale était l’invitée de Bonjour Bruxelles. Au micro de Fabrice Grosfilley, elle confie en qu’elle emmènera la liste Ecolo-Groen à Forest pour les élections communales de 2024. Elle sera associée à Alain Mugabo, l’actuel échevin de l’Urbanisme et de l’Environnement.

Entre la commune ou la chambre, il faut poser un choix. Dans la tête de Séverine de Lavaleye, l’option choisie est claire. “Si les Forestois et les Forestoises font le choix de me porter comme maïeur, ça sera la commune. Nous avons le maïorat pour le moment et un bilan significatif à défendre et poursuivre. Je me présente donc avec la détermination, la joie et l’envie d’être bourgmestre”.

Pour autant, la députée fédérale est-elle prête à faire l’impasse sur les grands débats portés au fédéral ? “En étant conseillère communale, j’ai obtenu la confirmation de ce que je savais déjà. La commune est à la fois la première ligne et le dernier rempart pour les préoccupations des citoyens et citoyennes. Les liens sont donc permanents, entrent les grands enjeux de société et la réalité concrète des habitants. Je n’ai pas l’impression que cela soit une brisure entre les deux. Il s’agit bien ici de continuer mon projet écologiste, à un autre niveau de pouvoir, mais qui est tout aussi passionnant”.

En cas de victoire, la désormais tête de liste envisage de poursuivre les projets menés par ses collègues, avec l’alliance actuelle Ecolo-PS. “Notre majorité fonctionne. Elle a la confiance entre les partenaires. Bien évidemment, ça dépendra du vote des Forestois et Forestoises”.

► VOIR AUSSI | L’interview de Séverine de Laveleye (Ecolo) le 28 avril 2022 dans + d’Actu.

L’USG au Bempt ? “D’abord ouvrir le débat sur la mutualisation des infrastructures existantes”

La construction du stade de l’Union-Saint-Gilloise sur le site du Bempt représente l’un des dossiers les plus épineux à Forest. Alors, construction ou pas construction ? L’écologiste ne se dit pas fermée aux discussions, mais rappel les réserves que sa formation politique formule à propos du projet mis sur la table. Il est question de nuisance en termes de mobilité et les éventuels troubles à la tranquillité des riverains. “Nous souhaitons d’abord ouvrir le débat de la mutualisation des infrastructures existantes”, détaille Lavaleye, qui songe au partage des stades déjà construits entre plusieurs équipes de football.

Mariam El Hamidine poussera la liste

Mariam El Hamidine (Ecolo), l’actuelle bourgmestre, a décidé de ne pas se représenter. Elle occupe ce poste à la suite de la démission de Stéphane Roberty. “Après deux mandats intenses, d’abord comme échevine puis Bourgmestre, et une longue réflexion, j’ai décidé de ne pas me porter candidate pour tirer la liste” précise Mariam El Hamidine. “Séverine et Alain ont toute ma confiance pour poursuivre le travail engagé par les écologistes à Forest. Je leur apporterai tout mon soutien durant la campagne en poussant la liste. Je reste pleinement déterminée à mener jusqu’à son terme la mission mayorale qui m’a été confiée et l’ensemble des projets en cours”.

Ma. Ar. – Photo : BX1

■ Une interview de Séverine de Laveleye (Ecolo) au micro dans Bonjour Bruxelles.