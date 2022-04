“Seuls 37% des espaces verts bruxellois sont accessibles aux PMR”

Plusieurs localités ne comptent aucun espace vert accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), affirme le député libéral.

Seuls 37% des espaces verts bruxellois sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), affirme le député bruxellois David Weytsman (MR), sur foi de réponses à des questions parlementaires posées par ses soins, notamment au ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo).

Bruxelles compte plus de 8 000 hectares d’espaces verts (parcs, bois, forêt de Soignes, cimetières, terrains de sport, etc), soit, à peu de choses près, la moitié de la superficie de la Région. Les parcs, jardins et bois accessibles au public représentent 2 779 ha (soit environ 18% de la superficie de la Région). L’aménagement et la gestion d’une partie de ces 111 espaces verts relèvent de Bruxelles Environnement. Sur ces 111 espaces, seuls 42 (soit 37%) sont accessibles aux personnes ayant des difficultés à se déplacer et soumises à des obstacles qu’elles ne peuvent surmonter seules, ou très difficilement.

Toujours selon David Weytsman, trois (quartiers de) communes sont particulièrement problématiques pour les PMR : Neder-Over-Heembeek, Berchem et Haren, qui ne comptent aucun espace vert accessible à ces personnes. Schaerbeek, Evere, Saint-Josse, et Koekelberg n’en comptent, elles, qu’un seul.

Un état des lieux régional

“Trente-sept pourcents, c’est totalement insuffisant et inacceptable. L’accès aux PMR, qui représentent près du tiers de la population, doit être une priorité régionale”, a insisté David Weytsman. “D’autant que, quand le gouvernement parle de PMR, il est important de dire qu’il n’y a aucune garantie que le lieu soit adapté pour les autres types de handicap par le biais de la signalétique, que les commodités PMR soient en bon état ; que l’ensemble du site soit accessible ; qu’il y ait des toilettes adaptées”, a ajouté le député MR, au cours d’un échange avec l’agence Belga.

Le MR demande par conséquent un état des lieux régional de l’accessibilité des espaces verts à Bruxelles afin d’identifier les problèmes à résoudre. Il appelle également à une planification des aménagements à faire et à un état des lieux concerté entre la Région et les communes pour s’assurer un maximum de lieux PMR “réellement” accessibles à proximité pour tous et toutes.

Avec Belga – Photo : illustration Belga/Nicolas Maeterlinck