Services de secours pris pour cible: “Les mesures de prévention prises depuis des années ne servent à rien”

“Les mesures de prévention prises depuis des années ne servent à rien”, dénonce ce mercredi le syndicat SLFP des zones de secours, appelant à davantage de répression. “Alors que les secours ont sauvé une famille de 5 personnes des flammes, ils ont été pris pour cible, victimes de tirs horizontaux de feux d’artifices mettant leur intégrité physique en danger.”

Suite aux faits de violence visant une nouvelle fois les secours pendant la nuit du Nouvel an, le syndicat dénonce “les bandes de sauvages, car il s’agit de bande de sauvages au regard des vidéos qui circulent” qui s’en prennent aux services de secours. “On laisse, délibérément, les secours prendre des pavés sur la gueule pour éviter une escalade? Les objets trouvés en possession de certains ‘fêtards’ ne laissent pourtant aucun doute quant à leurs intentions clairement préméditées.”

“Qui peut comprendre que les secouristes ne puissent pas travailler en toute sécurité ?”

“Nous ne comprenons absolument pas pourquoi, en tant que secouristes, nous sommes victimes d’agressions gratuites”, a de son côté réagi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, au média Bruzz., évoquant notamment une embuscade. “À mon avis, il ne s’agit plus d’actes gratuits ou de vandalisme, mais d’actes criminels ciblés. Nos véhicules et nos personnes ont été la cible de projectiles et de feux d’artifice tirés à l’horizontal. Qui peut comprendre que les secouristes ne puissent pas travailler en toute sécurité ?”

“Totalement inacceptable”, a déclaré sur X Ans Persoons (Vooruit), secrétaire d’Etat en charge de la Protection contre les Incendies et l’Aide médicale urgente, “chaque année, nos pompiers et ambulanciers passent une nuit entière à secourir des gens, mais sont confrontés à des attaques et à de la violence pendant leur travail.”

Lire aussi |Bilan des interventions durant la nuit de la Saint-Sylvestre

Les services de secours ont effectué 663 interventions au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre. Il s’agissait de 251 interventions des pompiers et de 412 interventions des ambulances. Du côté de la police, 206 personnes ont été arrêtées dans la nuit: 170 arrestations administratives et 36 judiciaires.

Tout au long de la nuit, les pompiers et les forces de l’ordre ont été appelés pour des urgences et des feux volontaires (dont 32 voitures). Et ont été régulièrement la cible de pétards ou feux d’artifice, pourtant interdits. Trois pompiers souffrent d’acouphènes après avoir été visés par des pétards, et, selon la DH, la police fédérale a dû accompagner à 47 reprises les pompiers bruxellois.