Sept communes bruxelloises s’engagent pour le soutien aux familles

Vivez-vous dans une commune qui vous facilite la vie en tant que parents ? Horaires élargis dans les crèches, activités parascolaires gratuites ou encore soutien aux familles monoparentales : plusieurs communes bruxelloises ont pris des engagements concrets pour améliorer le quotidien des parents.

En Région Bruxelles-Capitale, sept communes ont signé la charte “Commune amie des familles”, portée par la Ligue des Familles, avec des mesures adaptées aux besoins locaux.
Un an après les premières signatures, l’association dresse un premier bilan : des progrès sont visibles, mais les moyens restent inégaux selon les territoires. Exemple à la Ville de Bruxelles, où des initiatives ont été mises en place pour renforcer l’accueil de la petite enfance et le soutien aux familles à faibles revenus.

Reportage de Charlotte Verbruggen et Morgane Van Hoobrouck

