Semaine du commerce équitable : retrouvez des producteurs locaux chaque mercredi au marché Jette Met

Mercredi marque le départ de la Semaine du commerce équitable . Durant 10 jours, particuliers, communes, écoles, entreprises et autres associations seront mobilisés pour promouvoir un système de production respectueux des droits des travailleurs et de l’environnement.

Chaque mercredi, le Jette Met investit la place Cardinal Mercier de 14h 30 à 18h30 pour mettre à l’honneur les producteurs locaux, et le commerce équitable. Boucherie, fromagerie, légumes de saison, pain artisanal et même du chocolat pour les plus gourmands.

Les exposants doivent répondre à des critères précis, contrôlés par la Commune.

Plus largement, ce sont plus de 130 activités seront organisées jusqu’au 14 octobre à travers toute la Belgique, à l’initiative du Trade for Development Centre de l’agence belge de développement Enabel. Bruxelles accueillera notamment du 10 au 15 octobre le festival Alimenterre, qui proposera des documentaires sur le thème des “désordres agricoles et alimentaires dans le monde”.

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Frédéric De Henau et Hugo Moriamé