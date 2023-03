Les communes bruxelloises se tournent de plus en plus vers le commerce équitable

De plus en plus de communes s’engagent dans le commerce équitable à Bruxelles et en Wallonie. Environ une commune sur cinq peut se nommer “commune du commerce équitable”.

Caroline coordinatrice de la campagne “commune du commerce équitable” était invitée sur le plateau afin de présenter ce label octroyé aux communes.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, le terme de “commune du commerce équitable” est un titre honorifique octroyé aux communes ayant posé leur candidature et validant certains critères, : ” on a une résolution communale qui doit être votée, donc il faut un engagement politique de la commune ; il doit y avoir une consommation minimum de produits équitables et locaux dans les administrations, mais aussi une sensibilisation des acteurs commerciaux, des acteurs de l’horeca, des écoles, des associations. Ces dernières doivent, elles aussi, consommer et sensibiliser au commerce équitable. Un autre critère, plus bruxellois, qui favorise les initiatives en termes de consommation de produits locaux“.

Petit rappel, le commerce équitable est un partenariat commercial qui est fondé sur les principes du dialogue, de la transparence et du respect pour garantir une certaine équité dans le commerce international. “La charte du commerce équitable explique bien que ce commerce est fondé sur des modes de production et d’échange qui favorisent l’homme et l’environnement avant la recherche du profit financier“.

Et pour profiter d’un commerce équitable, inutile de voir à l’international, de nombreuses communes mettent en place, ici à Bruxelles, ce commerce avec des acteurs locaux. Depuis plusieurs années, l’évolution est positive. Une fois que les communes ont le label, tous les deux ans, un suivi est réalisé.

La commune de Jette fait partie des bons élèves. Elle se trouve dans le top 3 des “communes du commerce équitable”. La raison, elle est très active au niveau des plateformes régionales, elle apporte des idées et de la réflexion.

▶ Une interview de Caroline Laroye invitée du 12h30.