Sécurité routière en Europe : 3 Bruxellois sur 10 ne se sentent pas en confiance au sein de la circulation

Vous sentez-vous en sécurité au sein de la circulation dans votre ville ? C’est la question posée aux habitants de 16 capitales européennes par la société Cyclomédia. Spécialisée dans la visualisation numérique des espaces, la compagnie hollandaise a mené l’enquête auprès de 3 890 répondants européens, dont 300 bruxellois.

Vienne, Varsovie et Helsinki sont ainsi sur le podium des capitales en matière de ressenti des usagers de la route avec, seulement, 15% des personnes interrogées se disant mal à l’aise dans la circulation de leur ville. Bruxelles, quant à elle, n’apparait qu’en 12ᵉ position avec 28% de sa population qui ne se sent pas en confiance quand il s’agit de sillonner ses artères. La capitale belge obtient le même résultat qu’Amsterdam et Budapest. Les mauvais élèves européens ? Paris, Prague et Rome. Les trois villes ferment le classement avec respectivement 40%, 43% et 74% des usagers qui déclarent ne pas se sentir en sécurité.

► Le classement complet :

1. Vienne (85%) 9. Bratislava (76%) 2. Varsovie (85%) 10. Berlin (74%) 3. Helsinki (84%) 11. Amsterdam (72%) 4. Oslo (84%) 12. Bruxelles (72%) 5. Stockholm (83%) 13. Budapest (72%) 6. Copenhague (83%) 14. Paris (60%) 7. Madrid (78%) 15. Prague (57%) 8. Londres (77%) 16. Rome (26%)

Pour la société Cyclomédia qui a mené ce sondage, la sécurité routière en est la cause. “Même si les chiffres ne le confirment pas encore tout à fait, Bruxelles est en bonne voie. Dans le centre, par exemple, la vitesse est dorénavant limitée à 30 km/h et les règles de circulation concernant la mobilité partagée ont été récemment améliorées. Nous pensons que Bruxelles va bientôt progresser dans cet indice de sécurité routière”, déclare Bart Verbeeck, directeur des ventes chez Cyclomédia. Tandis que des collectifs comme Heroes for Zero réclament plus d’action pour qu’il n’y ait plus aucune mort sur les routes, Bart Verbeeck ajoute qu'”au niveau européen, seul 54% des personnes interrogées pensent que leur ville prend des mesures suffisantes pour rendre la circulation plus sûre“.

74% préfèrent utiliser la voiture

Outre le sentiment d’insécurité routière, un Bruxellois sur deux (49%) déclare avoir déjà été impliqué dans un accident de la route. En outre, six Bruxellois sur dix (63%) ne recommandent pas de vivre dans la capitale belge. Enfin, 74% préfèrent utiliser leur voiture pour contrer le manque de sécurité à vélo et le même pourcentage se refuse d’utiliser un deux-roues la nuit afin d’éviter toute situation dangereuse.

En comparaison, le ressenti des habitants de Vienne est significativement meilleur. 86% des Viennois n’ont rien à redire sur la qualité des routes, 90% ne rechigne pas à prendre le vélo à cause d’un possible accident et 74% se sentent en sécurité sans éclairage.

La sécurité routière mise à part, la majorité des Bruxellois estiment, malgré tout, que leur capitale est suffisamment fournie en matière d’aires de promenade pour les chiens (63%) et du nombre de parcs dans la ville (69%).

Tarik Si Sadi – Photo : Belga