Séance d’ouverture à la Chambre : une quarantaine de députés siégeront pour la première fois

C’est le début des vacances d’été, mais ce jeudi à un parfum de rentrée scolaire pour les nouveaux députés fédéraux. Car cet après-midi, aura lieu la séance d’ouverture du Parlement.

C’est toujours une journée particulière, mais pour de nombreuses personnalités politiques, cette séance n’aura rien de nouveau. Il y a 150 députés fédéraux et parmi eux, à peine plus de 40 siègeront à la Chambre pour la première fois. On peut donc difficilement parler d’un renouveau car sur cette quarantaine, et c’est le journal Le Soir qui le rappelle, une trentaine de députés ont déjà une sérieuse carrière et expérience dans d’autres parlements.

Toujours concernant les “nouveaux” venus, l’arrivée de quatre ministres ou secrétaires d’Etat sortants comme Valérie Glatigny (MR) ou encore Mathieu Michel (MR). On l’a compris, beaucoup d’expérience à la Chambre. Mais qui sont les vrais nouveaux députés ? Côté francophone, PS, Ecolo et Défi n’apportent aucun nouveau nom, cela vient notamment des mauvais résultats électoraux. Les Engagés amènent quant à eux un certain Yves Coppieters, le MR Julie Taton et Julien Ribaudo pour le PTB.

D’abord : valider les élections

Ce jeudi, il n’y aura pas encore de prestation de serment, le programme est à la validation des élections. La prestation, ce sera pour mercredi prochain, si tout va bien. Car après les demandes de recomptage des voix pour le Parlement flamand, c’est désormais concernant la chambre qu’une demande a été introduite. Valerie Glatigny, tête de liste MR à Bruxelles et Viviane Teitelbaum, qui poussait la liste libérale, contestent l’attribution du dernier siège.

Il faut savoir qu’à Bruxelles, MR et PS sont à égalité avec quatre députés chacun. La différence de voix entre les deux est de moins de… 400 voix. Pour rappel, des problèmes ont été constatés dans 4 bureau de vote de la capitale et le MR se dit que s’il y a eu des erreurs en sa défaveur, Viviane Teitelbaum – qui a manqué sa place de peu – pourrait bien la récupérer.

Mais nous ne sommes pas encore à ce stade. Le greffe de l’assemblée a estimé qu’il ne fallait pas procéder à un recomptage. Il estime que rien ne prouve que ces irrégularités ont été en défaveur du MR et au profit du PS. En résumé : le MR tente le coup et n‘a rien à perdre. Mais ce qui reste problématique, c’est que ces problèmes, eux, sont bien réels et entachent le procédé démocratique.

Jim Moskovics