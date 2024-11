Schaerbeek : Sait Köse porte plainte contre deux élus PS pour “incitation à la haine”

Après avoir annoncé qu’il rejoignait les rangs du cartel MR-Les Engagés, ce conseiller communal élu sur la liste citoyenne 1030 avait finalement rétropédalé suite, selon lui, à des menaces.

Sait Köse a déposé une plainte ce mardi avec constitution de partie civile pour “incitation à la haine et à la violence”, “calomnie et diffamation”, annonce La Libre ce mercredi. La plainte du conseiller communal à Schaerbeek et ex-échevin vise les deux conseillers communaux socialistes schaerbeekois Ibrahim Donmez, également député bruxellois, et Abobakre Bouhjar qui avaient condamné son choix sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, un bras de fer oppose socialistes et libéraux à Schaerbeek depuis les élections communales du 13 octobre. Le PS, arrivé en tête, y a obtenu 10 sièges, tout comme le cartel MR-Engagés arrivé en seconde position. Le MR s’oppose à ce qu’Hasan Koyuncu, tête de liste socialiste qui a obtenu le plus de voix de préférence, devienne bourgmestre.

Dans ce contexte, le conseiller communal Sait Köse, élu sur la liste citoyenne 1030 est approché par le cartel MR-Engagés quelques jours plus tard pour tenter d’inverser le rapport de force. Audrey Henry, la tête de liste MR, revendique dans la foulée le mayorat. Mais ce retournement de situation n’a finalement pas lieu : quelques heures plus tard, Sait Köse rétropédale.

Ce dernier justifie aujourd’hui ce rétropédalage par les “menaces” reçues. “Il y a eu, après mon annonce, de graves insultes proférées sur les réseaux sociaux. Je me suis senti menacé. Certaines personnes de la communauté turque ont par exemple essayé de faire croire aux gens que celui qui avait obtenu le plus de voix devait automatiquement devenir bourgmestre. Et que j’empêchais cela. Alors qu’à Bruxelles, cela ne se passe pas comme ça.”

BX1