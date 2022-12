Schaerbeek : refus de permis pour les réaménagements de l’avenue Louis Bertrand

Urban.Brussels a refusé la demande de permis d’urbanisme.

Le dossier agite la commune depuis plusieurs années déjà : depuis 2016, Schaerbeek souhaite réaménager l’avenue Louis Bertrand, classée depuis 2020, et a présenté plusieurs projets en ce sens. Si, en juillet 2021, la commission de concertation avait accordé un avis positif sous conditions au projet, il vient finalement d’être recalé par la Région via urban.brussels, qui lui a refusé sa demande de permis d’urbanisme, indique Bruzz ce jeudi, d’après les informations recueillies auprès du cabinet du secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels).

Après une enquête publique en mai 2021, et des modifications suite à l’avis de la commission en juillet, des plans modifiés avaient été introduits en avril de cette année. Le projet avait déjà suscité la colère de l’ARAU, de riverains et du collectif 1030/0, notamment suite à la volonté d’abattre une centaine d’arbres, remplacés par seulement une septantaine après les travaux, ou encore un “manque d’ambition” par rapport au stationnement et à la mobilité douce.

Sur Twitter, l’ARAU a réagi au refus de permis, et parle d’une “très bonne décision : la commune de Schaerbeek doit maintenant se remettre au travail et proposer un projet de réaménagement respectant patrimoine, mobilité active, exigences environnementales et convivialité“.

