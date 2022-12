Schaerbeek : le buste de Roger Nols pourrait être relégué au second plan

L’ancien bourgmestre a marqué les esprits par ses propos jugés xénophobes et discriminatoires.

Le groupe de travail mis en place par la commune de Schaerbeek au sujet du sort à réserver au buste de l’ex-bourgmestre Roger Nols qui trône dans la Maison communale de la “cité des ânes” propose de repositionner celui-ci dos au public. Il suggère aussi de le positionner derrière un socle supportant une nouvelle œuvre d’art incarnant les valeurs actuelles de la commune plutôt cosmopolite.

L’ancien bourgmestre de la commune de Schaerbeek passé du FDF au PRL, le parti libéral de l’époque, et ensuite au Front National, a dirigé la commune durant 20 ans. Il a marqué les esprits par ses propos jugés xénophobes et discriminatoires, allant jusqu’à débarquer un jour de 1986 à la Maison communale à dos de chameau, et jusqu’à accueillir le président du Front National français Jean-Marie Lepen.

► Versus, notre émission de débat | Faut-il retirer le buste de Roger Nols à Schaerbeek ?

Des opinions partagées

Au début du mois de mai dernier, un rapport du Brussels Studies Institute (BSI), commandé par la commune, estimait que les opinions concernant l’avenir de son buste, présent dans le grand hall de l’Hôtel communal de Schaerbeek, étaient assez variées. Certains estimaient qu’il ne fallait rien faire, d’autres qu’il fallait l’enlever. Au final, le rapport indiquait que ces opinions méritaient d’être discutées entre les citoyens, afin de prendre la meilleure décision possible.

Un groupe de travail co-présidé par la bourgmestre Cécile Jodogne (DéFI) et l’échevine pour l’Égalité des Genres et des Chances, Sihame Haddioui (Ecolo), et composé d’un représentant de tous les partis politiques présents au conseil communal, de citoyens ainsi que d’experts a été constitué. Selon le cabinet de la bourgmestre, il s’est réuni à trois reprises, pendant deux heures, et a tenu sa dernière séance le 6 décembre dernier.

Un conseil communal le 21 décembre

À l’issue de celle-ci, les chercheurs du Brussels Studies Institute ont été chargés de rédiger un rapport duquel il ressort qu’un scénario en particulier a été retenu à l’unanimité: retourner le buste de Roger Nols (orienté dès lors face à un mur) et de placer devant lui un nouveau socle supportant une nouvelle œuvre d’art, incarnant les valeurs actuelles de la commune. Par ailleurs, un dispositif pédagogique sera mis en place autour du buste, afin d’expliquer l’intervention, et ses raisons.

Le conseil communal se prononcera sur cette proposition le 21 décembre prochain.

Belga