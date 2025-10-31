Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Schaerbeek : le bar de Diana renaît sous le nom de “Bistro Mousse”

Après le drame qui a bouleversé le quartier Plasky en décembre 2024, le meurtre de Diana, gérante du Ruya Café, par son ex-compagnon, le café de l’avenue du Diamant va rouvrir sous un nouveau nom : le Bistro Mousse.

Le lieu est repris par trois jeunes entrepreneurs. “On a rencontré la sœur de Diana. Notre profil l’a intéressé, car elle voulait vraiment transmettre le lieu. Cela nous a fort touchés et on veut justement redonner vie à cet endroit, dont on est tombé amoureux”, explique Raphaël, l’un d’eux à nos confrères de la DH.

► Reportage | Une femme poignardée à Schaerbeek : le voisinage, sous le choc, rend hommage à la victime

La réouverture est prévue dans un à deux mois, après quelques travaux. Le nouveau concept mêlera bar et petite restauration conviviale, avec des plats à partager. Le Bistro Mousse sera ouvert tous les jours sauf le lundi et proposera des soirées d’animation, comme du stand-up ou des concerts.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par @bistro.mousse

Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales