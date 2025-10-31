Schaerbeek : le bar de Diana renaît sous le nom de “Bistro Mousse”

Après le drame qui a bouleversé le quartier Plasky en décembre 2024, le meurtre de Diana, gérante du Ruya Café, par son ex-compagnon, le café de l’avenue du Diamant va rouvrir sous un nouveau nom : le Bistro Mousse.

Le lieu est repris par trois jeunes entrepreneurs. “On a rencontré la sœur de Diana. Notre profil l’a intéressé, car elle voulait vraiment transmettre le lieu. Cela nous a fort touchés et on veut justement redonner vie à cet endroit, dont on est tombé amoureux”, explique Raphaël, l’un d’eux à nos confrères de la DH.

La réouverture est prévue dans un à deux mois, après quelques travaux. Le nouveau concept mêlera bar et petite restauration conviviale, avec des plats à partager. Le Bistro Mousse sera ouvert tous les jours sauf le lundi et proposera des soirées d’animation, comme du stand-up ou des concerts.

