Schaerbeek : action pour l’attribution d’adresses de référence pour les familles roms

Le Comité contre le mal-logement (CCML), association active à Bruxelles, a mené une action mardi matin devant l’hôtel communal de Schaerbeek afin de réclamer l’attribution d’adresses de référence pour les familles roms étrangères.

Une quinzaine de personnes se sont rassemblées en marge du collège communal pour témoigner de la précarité vécue par la famille Sivak, originaire de Slovaquie et forcée de se déplacer de squat en squat dans la ville de Schaerbeek. De manière générale, ces militants dénoncent les conditions de vie des Roms originaires de Roumanie qui séjournent sur le site du Moeraske et des nombreux Roms étrangers présents en Belgique.

“Depuis l’été dernier, le Comité contre le mal-logement interpelle les pouvoirs communaux de Schaerbeek afin que des solutions de relogement dignes soient attribuées aux Roms étrangers menacés d’expulsion sur son territoire“, explique Anas Amara, permanent au JOC Bruxelles et membre du CCML. “Tout ressortissant européen, lorsqu’il décide de s’établir dans un pays de l’Union, doit s’enregistrer à la commune. Or, les communes de Bruxelles refusent l’enregistrement aux personnes n’ayant pas d’adresse. Cependant, conformément au principe de libre circulation des ressortissants européens, il est tout à fait possible d’acquérir une adresse de référence auprès d’un CPAS“, poursuit-il. “Mais, le CPAS se dit incompétent car les personnes ne sont pas présentes ‘légalement’ sur le territoire.”

Le CCML espère que l’échevin en charge de la tutelle sur le CPAS, Thomas Eraly (Ecolo), et l’échevin en charge de la population, Quentin van den Hove (Open VLD), pourront faire en sorte de faciliter l’octroi d’adresses de référence en supprimant la circulaire de 2014 du SPP Intégration sociale et qu’il y aura une refonte de l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. Celui-ci stipule qu’en ce qui concerne l’octroi d’une aide sociale aux étrangers européens non enregistrés, le CPAS “n’est pas tenu” d’accorder cette aide, souligne le comité.

Le CCML a été mis en contact avec le cabinet de la bourgmestre ff Cécile Jodogne (Défi) et a pu porter à son attention les différents éléments du débat. Il espère être reçu prochainement, car le fait de ne pas avoir d’adresse de référence a un impact notamment sur l’accès aux soins et aux aides sociales.

Belga