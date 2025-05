Sammy Mahdi sur la mise sous tutelle de la région bruxelloise : “Je ne l’espère pas”

Sammy Mahdi, président du CD&V, était l’invité de Bonjour Bruxelles ce matin. Il a évoqué sa position sur le conflit à Gaza, les différentes mesures budgétaires du gouvernement fédéral et le blocage politique à Bruxelles.

Concernant la situation humanitaire à Gaza, Sammy Mahdi se dit extrêmement inquiet : “Ce qui se passe à Gaza depuis bien longtemps, c’est un génocide”, déclare le président des chrétiens-démocrates néerlandophones. Il précise ses propos : “Ce que dit le Premier ministre israélien ou ses ministres décrit exactement ce qu’est un génocide, en disant qu’on doit chasser des citoyens.”

Pour Sammy Mahdi, il faut de la fermeté au niveau international. Ce n’est toutefois pas la position du gouvernement fédéral sur le conflit à Gaza. Lors du prochain sommet international à New York, Sammy Mahdi exhorte la Belgique à “jouer un rôle” dans ces discussions. Il se dit plutôt favorable à la reconnaissance d’un État palestinien et appelle à de la fermeté, ainsi qu’à des sanctions contre Israël. Il rappelle : “Il y a 53 000 morts depuis deux ans.”

Une résolution a été votée hier à la Chambre sur la question. Elle appelle au déblocage immédiat de l’aide humanitaire, à l’arrêt des violences et à la libération des otages. Un compromis qui a été difficile à obtenir au niveau fédéral.

Sur le plan économique, Sammy Mahdi défend la politique du gouvernement fédéral pour maintenir la viabilité du système social belge. À propos des charges qui vont reposer sur les CPAS à la suite de la réforme du chômage, il précise : “On va devoir faire en sorte que les CPAS aient les moyens d’aider chaque personne.” Il ajoute également : “L’important, c’est que les gens retrouvent du boulot.”

Concernant la note déposée par David Leisterh, Sammy Mahdi dit “l’admirer” et apprécier ses efforts. Pour lui, “il y a beaucoup d’éléments qui sont très importants pour le CD&V, sur la sécurité, la propreté et le budget notamment”. Mais il estime que ce sont “aux grands partis de se mettre d’accord”. Le CD&V ne compte qu’un seul siège au Parlement bruxellois.

Enfin, Sammy Mahdi dit ne “pas comprendre pourquoi certains opposent un veto à la N-VA”. À propos de la potentielle mise sous tutelle évoquée par Georges-Louis Bouchez, le président du CD&V déclare : “Je ne l’espère pas, mais oui, ça ouvre une fenêtre. Si vous n’avez pas de gouvernement pendant un an, deux ans, trois ans, que rien ne se passe, et que parfois j’entends des partis politiques dire que si on n’a pas de gouvernement pendant cinq ans, ce n’est pas grave, on fera en affaires courantes… c’est normal que les gens se posent la question de l’utilité d’un gouvernement.”

◼︎ Sammy Mahdi au micro de Fabrice Grosfilley