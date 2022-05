Salon Batibouw : quel est l’impact de l’augmentation du prix de certains matériaux ?

“On fait zéro bénéfice. Nada”, explique Joseph Lefevre, spécialiste en toiture.

Le salon Batibouw se déroule du 21 au 29 mai à Bruxelles. Mais dans ce salon consacré à la construction et à la rénovation, l’augmentation du prix de certains matériaux a des conséquences bien réelles. Ronald, par exemple, est bientôt pensionné et veut construire une maison. Mais il va devoir s’adapter. “On va devoir changer les plans. Les prix montent donc on doit s’adapter pour quand même rester dans le budget. On va donc diminuer un peu les mesures de la maison,” explique-t-il.

Certaines factures multipliées par deux

Patrick Vanhuyse, spécialiste en briques, parle d’une augmentation de 20 à 30%.“Nous avons encore beaucoup de vente, mais on voit que le travail chez les architectes est en train de diminuer surtout pour les particuliers. Les prix augmentent, donc c’est devenu fou,” explique-t-il.

De son côté, Joseph Lefevre est spécialiste en toiture. Il explique qu’à cause du prix du bois qui double, les clients voient parfois leur facture être multipliée par deux. En 24 ans de carrière, ce professionnel n’avait jamais connu ça. “On a perdu 10 à 15% de clients“, explique-t-il. “C’est compliqué à gérer parce que tous les devis on ne met que 15 jours de délai parce qu’on n’arrête pas de recevoir des mails de notre fournisseur, les prix n’arrêtent pas d’augmenter. Nous, on fait zéro bénéfice. Nada”.

Plusieurs visiteurs que nous avons rencontrés parlent de reporter leur projet de construction en attendant de jours meilleurs. Si jours meilleurs il y a.

■ Un reportage de Samia Er-Rami, Loïc Rey & Frédéric De Henau