Saint-Josse veut une meilleure adéquation entre les horaires de travail et de sortie des déchets

Une rencontre a eu lieu hier à la maison communale entre les habitants et Bruxelles Propreté.

La réunion était organisée à l’initiative du bourgmestre Emir Kir et de l’échevin de la Propreté publique, Mohammed Jabour. Plus d’une cinquantaine de citoyens y ont pris part. Beaucoup de questions ont été posées à propos des horaires de sorties des déchets difficilement conciliables avec les horaires de travail, l’exiguïté des logements, les règles parfois différentes sur une même rue, les changements trop nombreux survenus en une seule fois, les conséquences sur la propreté publique, la difficulté à se procurer les bons sacs, explique la commune dans un communiqué.

Garanties

“Nous avons obtenu la garantie que les camions quitteraient nos rues en début de soirée et nous plaidons pour une plus grande tolérance pour celles et ceux qui, pour des raisons professionnelles, ne peuvent pas sortir leurs poubelles de 18.00 à 20.00 en autorisant leur sortie à 16.00.”, explique Emir Kir.

Les changements ont été trop rapides et la communication a été insatisfaisante, estime Mohammed Jabour. “Ma crainte est que la propreté publique ne pâtisse de ces changements trop brusques car nous connaissons trop bien les spécificités de notre territoire en termes de densité, d’exiguïté, de manque d’espace extérieurs, etc. Les volumes horaires de nettoyage par nos équipes sont les plus importants de la Région Bruxelloise et nous maintiendrons cet effort pour limiter au maximum les conséquences de ces réformes.”

