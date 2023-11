Saint-Josse-ten-Noode : les pompiers ont formé un barrage pour protéger une habitation face à un risque d’inondation

Vendredi soir, vers 19h15, les pompiers de Bruxelles sont intervenus à la demande de la police pour un risque d’inondation à Saint-Josse-ten-Noode.

Une habitation, située à l’angle de la chaussée de Louvain et du boulevard Clovis, a failli être inondée ce vendredi soir. Il n’y avait plus d’avaloirs dans la rue à cause de travaux.

“L’eau ruisselante, via un trou sous le trottoir, menaçait d’envahir une habitation“, explique Walter Derieuw, porte-parole du Siamu Bruxelles. “Les pompiers ont instauré un barrage avec des sacs de sable pour protéger l’habitation“, poursuit-il. Le but était de dévier l’eau vers un avaloir situé plus loin dans la chaussée.

L’intervention s’est terminée vers 22h30.

