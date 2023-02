Saint-Gilles : un bâtiment sécurisé pour permettre une occupation temporaire de sans-papiers

La régie foncière de Saint-Gilles a sécurisé un bâtiment acheté par la commune l’année dernière afin d’aider les sans-papiers qui l’occupent.

Depuis trois mois, des personnes sans papiers se sont installées dans un bâtiment situé rue Guilaume Tell acheté en avril 2022 par la Régie foncière de Saint-Gilles, annonce La Capitale. La commune l’a appris il y a quelques semaines. Suite à cette découverte, les autorités ont voulu agir afin de sécuriser les lieux.

“Nous sommes allés sur place avec les services sociaux pour rencontrer les occupants. Il s’agit de jeunes migrants sans-papiers en situation très vulnérable et très précaire“, détaille Catherine François (PS), l’échevine saint-gilloise en charge du Logement et de la Régie foncière, au micro de Fabrice Grosfilley dans l’émission ‘Bonjour Bruxelles’ de ce mercredi.

La commune a fourni aux occupants l’accès au chauffage et à l’eau chaude ainsi qu’une carte médicale leur donnant accès aux hôpitaux public. “Le problème du squat en général est qu’il n’est pas négocié. Notre volonté ici est de négocier avec les occupants. Ces derniers avaient enlevé les scellés du gaz et remis l’accès vers la chaudière, alors que celle-ci présente des fuites. Nous avons donc coupé l’accès du gaz à la rue et sécuriser le bâtiment afin que ces personnes puissent y vivre en toute sérénité en plus des problèmes qu’elles accumulent“, explique Catherine François. Des extincteurs et des détecteurs de fumée ont aussi été installés.

L’occupation de ce bâtiment par une dizaine de personnes restera possible “à moyen terme”, précise l’échevine. Des travaux sont en effet prévus au printemps. La commune annonce qu’elle est en contact avec des associations ainsi qu’avec la Région et le fédéral pour encourager ces initiatives, alors que les délais de certains projets immobiliers – et par conséquent les temps d’inoccupation – sont souvent très longs.

■ Une interview de Catherine François (PS), échevine saint-gilloise en charge du Logement et de la Régie foncière, au micro de Fabrice Grosfilley