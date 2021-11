Saint-Gilles rend un avis défavorable pour le PAD Midi

Le PAD Midi était à l’enquête publique jusqu’à ce mardi. La commune de Saint-Gilles rejoint les avis de nombreuses associations de riverains et rend un avis défavorable.

Pour rappel, le plan d’aménagement directeur Midi doit revoir les abords de la gare pour en faire une gare habitante avec un mélange de logements et de bureaux. Et c’est là que le bas blesse pour Inter-Environnement Bruxelles et pour la commune de Saint-Gilles.

Avec la crise du covid, le télétravail s’est imposé dans les habitudes et pour Saint-Gilles, il n’est plus nécessaire d’avoir 50% de bureaux dans la zone. Pour la commune, il faudrait plus de logements et d’équipements collectifs. Elle demande aussi plus de logements sociaux.

Pour la commune, il faut à tout prix prendre plus en considération le marché du Midi pour qu’il ne soit pas gêné dans ses activités. Et puis, il faut mettre plus d’espace vert dans un quartier trop dense.

Le gouvernement doit analyser les remarques et les avis. Anderlecht et Forest avaient quant à elles remis un avis favorable mais avec des remarques.

V.Lh. – Photo: Perspective.brussels