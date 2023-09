Saint-Gilles : inauguration d’une nouvelle rue scolaire

Ce vendredi 15 septembre, la commune de Saint-Gilles et le collectif “la Ville aux Enfants” inaugurent une nouvelle rue scolaire sur la rue de la Rhétorique.

“Comme le prévoit le code de la route, les rues scolaires sont des voiries où se trouve une école et qui sont temporairement fermées à la circulation motorisée, aux heures d’arrivée et de sortie des classes“, explique la commune par voie de communiqué. “L’objectif de ces rues est d’offrir aux enfants une ville plus sûre et un environnement plus sain, mais aussi d’encourager les déplacements actifs, à pied ou à vélo qui sont plus à même de favoriser la concentration des enfants en classe et favorisent leur santé“.

La rue de la Rhétorique a été choisie pour faciliter l’accès à l’école Peter Pan, à l’Athénée Victor Horta ainsi qu’à la crèche communale Les Bengalis.

E.V. – Photo : Google Street View