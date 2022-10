De nouvelles actions devant les écoles pour demander plus de rues scolaires à Bruxelles

Ce vendredi, parents et enfants se mobiliseront devant huit écoles pour demander plus de rues scolaires dans la capitale.

Les chercheurs d’air et GoodPlanet Belgium organisent ce vendredi plusieurs actions tout le long de la journée : vélobus, dessins au sol, pétitions, jeux dans la rue ou encore petits déjeuners.

Huit écoles bruxelloises participent à la mobilisation : l’école fondamentale Émile André à Bruxelles, l’école du Bempt et Parkschool à Forest, l’institut de la Vierge Fidèle à Schaerbeek, l’athénée Royal et Basisschool Comenius à Koekelberg, l’institut Saint Boniface Parnasse à Ixelles, et l’école Nouvelle à Saint-Gilles.

La rue Goffart à Ixelles sera, par exemple, coupée à la circulation au niveau de l’Institut Saint Boniface Parnasse de 15h00 à 17h00. “À cette occasion, la rue sera décorée, des jeux pour les enfants y seront organisés et il y aura également de la musique et de quoi boire et manger”, indiquent Les chercheurs d’air dans un communiqué.

Bruxelles à la traine

Actuellement, seules “39 écoles sur les 558 écoles maternelles et primaires ordinaires et spécialisées recensées de la capitale” disposent d’une rue scolaire, fermée à la circulation automobile à l’arrivée et à la sortie des élèves.

“Les parents en ont marre de la pollution, du bruit et de l’insécurité routière devant l’école de leurs enfants. Les communes doivent agir rapidement en réduisant le trafic motorisé grâce à des rues scolaires”, dénonce Justine Di Prima, coordinatrice de campagne chez Les chercheurs d’air. “À Paris, ce sont déjà 200 écoles qui bénéficient d’une rue scolaire, dont 16 sont complètement fermées à la circulation et végétalisées. La situation bruxelloise devient embarrassante. Nos élu.es doivent rattraper ce retard. La santé de nos enfants est en jeu.”

Pour en parler, l’un des membres des chercheurs d’air sera l’invité du 12h30 lundi prochain.

A.V. – Photo : Les chercheurs d’air