Safran inaugure un atelier de maintenance pour les moteurs d’avion à Brussels Airport

Le groupe français Safran Aircraft Engines a inauguré mardi un nouvel atelier de maintenance pour les moteurs d’avion de dernière génération sur le site cargo de Brussels Airport. C’est d’ailleurs l’aéroport de Bruxelles qui a construit le bâtiment, qui se veut durable, en y investissant 24 millions d’euros.

Safran Aircraft Engine Services Brussels, une filiale belge du groupe français, a emménagé dans cet atelier de 8.500 m2 il y a quelques semaines. Depuis 23 ans, cette société est par ailleurs active sur un autre site autour de Brussels Airport, lui aussi dédié à la maintenance de moteurs d’avion plus anciens. Le nouvel atelier permettra de développer le réseau mondial de maintenance du groupe Safran Aircraft Engines et soutiendra la croissance de l’activité de services des modèles de moteur LEAP-1A/1B qui équipent la majorité des avions de nouvelle génération A320neo et Boeing 737 Max.

“Nous sommes ravis de renforcer notre empreinte industrielle au sein de l’écosystème aéroportuaire de Brussels Airport, où nous bénéficions des meilleurs standards en matière de bas carbone, d’infrastructures et de compétence”, souligne Jean-Paul Alary, président de Safran Aircraft Engines, qualifiant le site de “maillon essentiel” de son réseau mondial de maintenance. Le moteur LEAP-1A est utilisé par plus de 150 compagnies aériennes dans le monde et offre une réduction de 15 à 20% de la consommation de carburant et des émissions de CO2.

Il permet aussi une amélioration “significative” des niveaux sonores par rapport aux modèles plus anciens. Safran vise, à terme, quelque 120 visites annuelles en atelier. Il prévoit en outre un projet d’extension afin d’accueillir, d’ici 2030, des activités de maintenance des modules LEAP, actuellement réalisées sur son autre site de Brussels Airport. Cette augmentation des activités moteurs et modules s’accompagne du recrutement de plus de 220 personnes d’ici 2027, s’ajoutant aux 250 emplois actuels.

